СУ СКР по Пермскому краю продолжает прием обращений через интернет

12:48 | 20.03.2019

Краевое Следственное управление ведет работу по обеспечению доступности населению информации о деятельности ведомства и оперативного реагирования на обращения.



В ведомстве напоминают, что любой гражданин может оставить обращение через интернет-приемную на сайте СУ СКР по Пермскому краю (http://perm.sledcom.ru/references), а также через аккаунт «ВКонтакте» в группе «СУ СК России по Пермскому краю» (https://vk.com/suskperm). Здесь круглосуточно можно оставлять обращения по вопросам, относящимся к деятельности ведомства, написав соответствующее сообщение. В сообщении нужно будет указать фамилию, имя, отчество, почтовый и электронный адрес для обратной связи.



Также во всех подразделениях краевого СУ СКР размещены в общедоступных местах ящики для обращений и заявлений.



Работают и телефонные линии: «Ребенок в опасности» - 8 (342) 268-00-06 или короткий номер 123 с мобильного; «Остановим коррупцию» - 8(342) 249-54-64; «Защита прав предпринимателей» - 8-952-663-98-15; телефон доверия - 8 (342) 249-54-64.