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19:17 | 19.03.2019
Губернатор о переселенцах из ветхого жилья: люди должны жить в достойных условиях
Как отметил глава Прикамья, за последние два года правительство края уделяло особое внимание муниципальному образованию. Создан медицинский кластер на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ), в поселках открыто 4 ФАПа, в медучреждения закуплено новое оборудование и компьютеры. Кроме того, в муниципалитете были проблемы в коммунальной инфраструктуре. Для начала их решения из бюджета края в прошлом году было направлено 8,3 млн рублей. Эта поддержка позволила району без сбоев войти в отопительный сезон. Также было направлено 5,5 млн рублей для приведения в нормативное состояние сетей водоснабжения.
Были приведены в порядок ряд местных дорог и построен стадион «Шахтер» в Кизеле. Кроме того, за последние два года из бюджета Прикамья было направлено 107 млн рублей на соцвыплаты для приобретения жилья 65 семьям, чтобы переселить их из ветхих и аварийных домов.
По словам губернатора, в связи с объединением территорий на властях муниципалитета лежит большая ответственность перед жителями. «Край создает условия, — подчеркнул Максим Решетников, — сейчас все зависит уже от вас, как вы этими возможностями воспользуетесь».
Глава Кизеловского городского округа отметил плюсы объединения территорий: в частности, теперь появился единый центр ответственности. «Создана команда, которая нацелена на то, чтобы Кизеловский городской округ жил, — сказал Андрей Родыгин. — Вся трехлетняя программа развития муниципалитета сформирована на основе наказов граждан, которые были направлены депутатам во время избирательной кампании в 2018 году».
Кроме того, по его словам, благодаря объединению города и района сократился управленческий состав, это позволило сэкономить 5,8 млн рублей. По программе софинансирования объединяющихся территорий «один к одному» из бюджета края будет выделена такая же сумма. Всего на три года по этой программе направлено около 18 млн рублей. Общий объем инвестиций на развитие Кизеловского городского округа в течение трех лет составит 215,8 млн рублей.
По словам главы Кизеловского ГО, преобразования затронут не только административный центр, но и поселения территории. В частности, средства и дальше будут направляться на приведение в порядок дорог, сетей водо- и теплоснабжения, снос пустующих зданий, реализацию программы компактного проживания бывших шахтерских поселков, а также на создание комфортной среды: установку детских и спортивных площадок, площадок для ТКО.
Особое внимание губернатор поручил обратить на новое жилье для жителей поселка Шахта, которых переселяют из непригодных для проживания домов. По его словам, дома должны быть с невысокой степенью износа, при необходимости в них должен быть проведен ремонт, чтобы заезжающие люди жили в достойных условиях. Глава Кизеловского ГО заверил, что приобретение жилья для вынужденных переселенцев определено четким техническим заданием: «Там должен быть ремонт, пластиковые окна, сантехника, должны быть новые газовые приборы», — сказал Андрей Родыгин. Отметим, в этом году из краевого бюджета на переселение 69 семей из поселка Шахты в административный центр будет предоставлена субсидия в размере 77,8 млн рублей.
Кроме того, на встрече обсудили проблемы жителей Кизела, перед которыми не выполнили обязательства строительные компании. Речь идет о 227 обманутых ООО «БИС Монтаж» и ООО «Технострой» человеках. Ранее было принято решение выделить из бюджета края 105 млн рублей для перечисления субсидий на приобретение нового жилья. Губернатор Максим Решетников поручил подключить к решению этой проблемы прокуратуру, поскольку речь идет о нарушении. «Мы решаем вопросы людей: от того, что кто-то обанкротился и все разбежались, люди не должны страдать», — подчеркнул губернатор.
В завершение встречи Максим Решетников передал главе муниципалитета обращения жителей Кизеловского городского округа, поступившие через Инстаграм и портал «Управляем вместе». Губернатор подчеркнул, что важно акцентировать внимание местных властей на том, о чем просят именно жители.
© «Вечерние Ведомости»
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