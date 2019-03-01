Губернатор о переселенцах из ветхого жилья: люди должны жить в достойных условиях

19:17 | 19.03.2019

19 марта губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с главой Кизеловского городского округа (ГО) Андреем Родыгиным. В ходе совещания обсуждалась программа развития муниципального образования на ближайшие три года.



Как отметил глава Прикамья, за последние два года правительство края уделяло особое внимание муниципальному образованию. Создан медицинский кластер на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ), в поселках открыто 4 ФАПа, в медучреждения закуплено новое оборудование и компьютеры. Кроме того, в муниципалитете были проблемы в коммунальной инфраструктуре. Для начала их решения из бюджета края в прошлом году было направлено 8,3 млн рублей. Эта поддержка позволила району без сбоев войти в отопительный сезон. Также было направлено 5,5 млн рублей для приведения в нормативное состояние сетей водоснабжения.



Были приведены в порядок ряд местных дорог и построен стадион «Шахтер» в Кизеле. Кроме того, за последние два года из бюджета Прикамья было направлено 107 млн рублей на соцвыплаты для приобретения жилья 65 семьям, чтобы переселить их из ветхих и аварийных домов.



По словам губернатора, в связи с объединением территорий на властях муниципалитета лежит большая ответственность перед жителями. «Край создает условия, — подчеркнул Максим Решетников, — сейчас все зависит уже от вас, как вы этими возможностями воспользуетесь».



Глава Кизеловского городского округа отметил плюсы объединения территорий: в частности, теперь появился единый центр ответственности. «Создана команда, которая нацелена на то, чтобы Кизеловский городской округ жил, — сказал Андрей Родыгин. — Вся трехлетняя программа развития муниципалитета сформирована на основе наказов граждан, которые были направлены депутатам во время избирательной кампании в 2018 году».



Кроме того, по его словам, благодаря объединению города и района сократился управленческий состав, это позволило сэкономить 5,8 млн рублей. По программе софинансирования объединяющихся территорий «один к одному» из бюджета края будет выделена такая же сумма. Всего на три года по этой программе направлено около 18 млн рублей. Общий объем инвестиций на развитие Кизеловского городского округа в течение трех лет составит 215,8 млн рублей.



По словам главы Кизеловского ГО, преобразования затронут не только административный центр, но и поселения территории. В частности, средства и дальше будут направляться на приведение в порядок дорог, сетей водо- и теплоснабжения, снос пустующих зданий, реализацию программы компактного проживания бывших шахтерских поселков, а также на создание комфортной среды: установку детских и спортивных площадок, площадок для ТКО.



Особое внимание губернатор поручил обратить на новое жилье для жителей поселка Шахта, которых переселяют из непригодных для проживания домов. По его словам, дома должны быть с невысокой степенью износа, при необходимости в них должен быть проведен ремонт, чтобы заезжающие люди жили в достойных условиях. Глава Кизеловского ГО заверил, что приобретение жилья для вынужденных переселенцев определено четким техническим заданием: «Там должен быть ремонт, пластиковые окна, сантехника, должны быть новые газовые приборы», — сказал Андрей Родыгин. Отметим, в этом году из краевого бюджета на переселение 69 семей из поселка Шахты в административный центр будет предоставлена субсидия в размере 77,8 млн рублей.



Кроме того, на встрече обсудили проблемы жителей Кизела, перед которыми не выполнили обязательства строительные компании. Речь идет о 227 обманутых ООО «БИС Монтаж» и ООО «Технострой» человеках. Ранее было принято решение выделить из бюджета края 105 млн рублей для перечисления субсидий на приобретение нового жилья. Губернатор Максим Решетников поручил подключить к решению этой проблемы прокуратуру, поскольку речь идет о нарушении. «Мы решаем вопросы людей: от того, что кто-то обанкротился и все разбежались, люди не должны страдать», — подчеркнул губернатор.



В завершение встречи Максим Решетников передал главе муниципалитета обращения жителей Кизеловского городского округа, поступившие через Инстаграм и портал «Управляем вместе». Губернатор подчеркнул, что важно акцентировать внимание местных властей на том, о чем просят именно жители.