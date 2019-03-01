Отчет министерства транспорта принят депутатами профильного комитета Законодательного собрания

18:05 | 19.03.2019

Министр транспорта Николай Уханов отчитался перед депутатами комитета по развитию инфраструктуры ЗС Пермского края «Об освоении в 2018 году средств краевого бюджета, направленных на объекты Перечня автодорожного строительства Пермского края».



Исполнение бюджета Дорожного фонда в 2018 году составило: по региональным дорогам 95,5%, местным дорогам 96,4 %, в целом Дорожный фонд в 2018 году исполнен на 96,2 %.



В течение истекшего года построено и реконструировано 33,006 км, капитально отремонтировано и отремонтировано 935,3 км дорог - на 10,4% больше, чем в 2017 году.



Николай Уханов отметил, что по сравнению с 2016 годом объем выполнения дорожно-строительных работ увеличен в 2,5 раза.



Министр также сообщил депутатам о ходе выполнения работ на 7 реализуемых и о планах реализации по 7 запланированным дорожным объектам; о том, что федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» в минувшем году выполнена на 100%.



Во время отчета отраслевой министр также рассказал о создании информационного центра ЦБДД, куда члены комитета выразили желание выехать и ознакомиться с работой центра.



Что касается планов на 2019 год, то Николай Уханов сообщил, что планируется построить и реконструировать свыше 56 км, капитально отремонтировать и отремонтировать свыше 800 км автомобильных дорог.



Председатель комитета Виктор Плюснин предложил организовать и провести выездное заседание комитета на одном из строящихся дорожных объектов: обходе г. Чусовой либо обходе пос. Куеда.



Отчет министра транспорта принят членами комитета единогласно.