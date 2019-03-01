Пермь: новости дня
18:00 | 19.03.2019
В Свердловском районе Перми открылся новый детский сад «Гармония»
В открытии детсада по ул. Чернышевского, 17в приняли участие министр образования Пермского края Раиса Кассина, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, представители администрации Перми.
В здании садика площадью почти 3 тысячи кв. метров предусмотрены пять современных групп, пищеблок, а также помещения для физических и музыкальных занятий, праздничных мероприятий. Дошкольное учреждение рассчитано на 120 детей, в том числе ясельного возраста. Здесь создана современная предметно-пространственная среда, позволяющая реализовывать образовательную программу и актуальные тренды пермского образования.
«Продолжаем идти в русле национальных приоритетов, создавать дополнительные места в школах и детских садах, обеспечивать доступность образования. Спасибо за финансовую поддержку федеральным и краевым властям!» - подчеркнул Юрий Уткин.
По словам руководителя учреждения Светланы Бурцевой, «Гармония» – это детский сад финансовой азбуки, в котором дети будут осваивать базовые понятия экономики и финансовой грамотности с помощью игр на социально-экономическую тематику.
Алексей Грибанов, депутат от 20-го округа, в котором открылся детский сад: «История с приобретением здания была длинная и непростая. Главное, что удалось решить все вопросы, и теперь люди получили детсад в шаговой доступности, о чем мы неоднократно говорили на встречах в моем депутатском округе».
За последние годы в Перми сделан серьезный объем работ для повышения доступности дошкольного образования. Напомним, в прошлом году открылся новый детский сад «Эрудит» в микрорайоне Ива, после капитального ремонта были открыты дошкольные учреждения №404 в Мотовилихе и №409 «It-мир» в Кировском районе. В этом году после капитального ремонта открылся корпус детского сада №261 также в Кировском районе.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:21 | 19.03.2019
Екатеринбургский супермаркет начал бесплатно раздавать продукты с истекшим сроком годности
20:01 | 19.03.2019
В Екатеринбурге депутат гордумы предложил ликвидировать статус посёлков
19:28 | 19.03.2019
Мигрировавшая екатеринбурженка Юлия Савиновских подала в ЕСПЧ на российские власти
18:05 | 19.03.2019
Отчет министерства транспорта принят депутатами профильного комитета Законодательного собрания
18:02 | 19.03.2019
Под Арамилью неизвестный автомобиль насмерть сбил женщину и уехал
18:00 | 19.03.2019
В Свердловском районе Перми открылся новый детский сад «Гармония»
17:46 | 19.03.2019
Вместо ЭКСПО: Универсиаду-2023 собираются провести на ВИЗе-Правобережном
17:24 | 19.03.2019
В Перми пройдут встречи с главами районов
17:09 | 19.03.2019
Власти Оханского ГО увеличат инвестиции на развитие ЖКХ в два раза
16:52 | 19.03.2019
Изменения в Правила организации транспортного обслуживания населения обсудили на комитете по экономическому развитию
16:40 | 19.03.2019
Замминистра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов переведен на другую должность
16:16 | 19.03.2019
В центре Екатеринбурга из-за коммунальной аварии ограничено теплоснабжение 16 домов
15:57 | 19.03.2019
В Екатеринбурге по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу
15:34 | 19.03.2019
Екатеринбуржцы сделают подарок городу на 300-летие
15:15 | 19.03.2019
Пермяки готовятся сдавать китайский язык
14:45 | 19.03.2019
В Екатеринбурге снесённый КамАЗом светофор насмерть придавил пешехода
14:38 | 19.03.2019
Мойки высокого давления, обещанные Высокинским, выйдут на улицы в апреле
14:15 | 19.03.2019
В Екатеринбурге студента задержали за контрабанду наркотиков из Китая
14:06 | 19.03.2019
Бывший начальник уголовного розыска Первоуральска, конфликтовавший с Греховым, может восстановиться в должности
14:05 | 19.03.2019
Дума Екатеринбурга досрочно прекратила полномочия члена горизбиркома
13:48 | 19.03.2019
В этом году «встреча выпускников КВН» пройдет в Екатеринбурге
13:17 | 19.03.2019
Жителя Перми обвиняют в убийстве отца
13:17 | 19.03.2019
Свердловчанин получит компенсацию за яму, в которую попал его BMW
13:06 | 19.03.2019
«Горьковка» приглашает на концерт, лекцию и выставку
12:44 | 19.03.2019
Начались гастроли Коми-Пермяцкого драмтеатра в рамках конкурсной программы театральной премии «Золотая маска»
12:43 | 19.03.2019
Прокуратура проводит проверку по факту падения глыбы льда на пенсионерку в Екатеринбурге
12:31 | 19.03.2019
В Перми на Лиге председателей ТОС обсудили подарок новорожденному
12:10 | 19.03.2019
На Вильгельма де Геннина произошел пожар в цветочном магазине