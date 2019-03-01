В Свердловском районе Перми открылся новый детский сад «Гармония»

18:00 | 19.03.2019

В Перми системно решается вопрос повышения доступности дошкольного образования. Только за последние четыре года было создано порядка 10 тысяч новых мест. Городские власти продолжат строить детские сады для того, чтобы обеспечить их шаговую доступность.



В открытии детсада по ул. Чернышевского, 17в приняли участие министр образования Пермского края Раиса Кассина, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, представители администрации Перми.



В здании садика площадью почти 3 тысячи кв. метров предусмотрены пять современных групп, пищеблок, а также помещения для физических и музыкальных занятий, праздничных мероприятий. Дошкольное учреждение рассчитано на 120 детей, в том числе ясельного возраста. Здесь создана современная предметно-пространственная среда, позволяющая реализовывать образовательную программу и актуальные тренды пермского образования.



«Продолжаем идти в русле национальных приоритетов, создавать дополнительные места в школах и детских садах, обеспечивать доступность образования. Спасибо за финансовую поддержку федеральным и краевым властям!» - подчеркнул Юрий Уткин.



По словам руководителя учреждения Светланы Бурцевой, «Гармония» – это детский сад финансовой азбуки, в котором дети будут осваивать базовые понятия экономики и финансовой грамотности с помощью игр на социально-экономическую тематику.



Алексей Грибанов, депутат от 20-го округа, в котором открылся детский сад: «История с приобретением здания была длинная и непростая. Главное, что удалось решить все вопросы, и теперь люди получили детсад в шаговой доступности, о чем мы неоднократно говорили на встречах в моем депутатском округе».



За последние годы в Перми сделан серьезный объем работ для повышения доступности дошкольного образования. Напомним, в прошлом году открылся новый детский сад «Эрудит» в микрорайоне Ива, после капитального ремонта были открыты дошкольные учреждения №404 в Мотовилихе и №409 «It-мир» в Кировском районе. В этом году после капитального ремонта открылся корпус детского сада №261 также в Кировском районе.