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Пермь: новости дня


 

17:24 | 19.03.2019

В Перми пройдут встречи с главами районов

20 марта в 18:00 во всех районах Перми пройдут встречи глав районов с населением. Приглашаются все желающие. Прием ведется в порядке живой очереди, без предварительной записи.

Помимо глав районных администраций, во встречах примут участие их заместители и начальники отделов, представители управляющих компаний, службы занятости, прокуратуры, полиции, налоговой службы, учреждений соцзащиты, здравоохранения и т. д.

Чаще всего ответы дают прямо на месте. По вопросам, требующим дополнительной проработки, заявители получают ответы в установленной форме в течение 30 дней.

Следующие встречи глав районных администраций с жителями состоятся в мае и сентябре.

© «Вечерние Ведомости»

 


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