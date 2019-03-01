В Перми пройдут встречи с главами районов

17:24 | 19.03.2019

20 марта в 18:00 во всех районах Перми пройдут встречи глав районов с населением. Приглашаются все желающие. Прием ведется в порядке живой очереди, без предварительной записи.



Помимо глав районных администраций, во встречах примут участие их заместители и начальники отделов, представители управляющих компаний, службы занятости, прокуратуры, полиции, налоговой службы, учреждений соцзащиты, здравоохранения и т. д.



Чаще всего ответы дают прямо на месте. По вопросам, требующим дополнительной проработки, заявители получают ответы в установленной форме в течение 30 дней.



Следующие встречи глав районных администраций с жителями состоятся в мае и сентябре.