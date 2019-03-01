Пермь: новости дня
16:52 | 19.03.2019
Изменения в Правила организации транспортного обслуживания населения обсудили на комитете по экономическому развитию
Пересадочную систему планируется запустить с мая 2019 года. Она будет касаться 11 автобусных маршрутов и электротранспорта. В 2020 году после заключения контрактов с перевозчиками пересадочная система будет организована на всех муниципальных маршрутах в пределах новой маршрутной сети. Это позволит жителям города Перми сократить расходы на оплату проезда при пересадках, обеспечит преимущество общественного транспорта перед личным и увеличит пассажиропоток.
«С одной стороны, плюсы очевидны. Вместе с тем вызывает вопросы период в 40 минут, на чем он базируется? Не окажется ли так, что жители некоторых микрорайонов не смогут этим преимуществом воспользоваться?» - отметил председатель комитета Арсен Болквадзе.
По мнению депутата Сергея Богуславского, пересадка - это позитивные изменения. «Разделяю стремление пойти навстречу людям для того, чтобы сделать перемещение на транспорте комфортнее. 40 минут – это не только время, но и расстояние. Нужно проанализировать транспортные потоки и понять, какие у нас будут подходы в зависимости от того или иного района и его удаления от центра», - добавил Сергей Богуславский.
Депутат Вероника Куликова предложила собрать круглый стол и посмотреть концепцию для понимания целей и задач принимаемых решений.
«Достаточно высокий уровень неопределенности для принятия таких решений. Хотелось бы получить полный объем информации, все расчеты. Также важным является защита прав горожан, которые при пересадках теряют свою мобильность. Это отдельная категория граждан – пожилые, люди с ограниченными возможностями здоровья, мамы с колясками. Этот фактор нужно отдельно учитывать при разработке транспортной модели в дальнейшем», - сказала депутат Надежда Агишева.
На комитете было принято решение рекомендовать Пермской городской Думе принять проект решения в первом чтении, создать рабочую группу для доработки документа, внесения поправок и подготовки ко второму чтению. Напомним, головным комитетом в этом вопросе является комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству, который рассмотрит данный проект решения на заседании 20 марта.
© «Вечерние Ведомости»
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