Пермяки готовятся сдавать китайский язык

15:15 | 19.03.2019

14 апреля в Перми на базе гимназии №2 состоится международный экзамен по китайскому языку HSK.



Заявки на сдачу экзамена в апреле подали 208 человек – это выше уровня прошлого года. Значительная часть сдающих экзамен – учащиеся гимназии №2: китайский язык преподается здесь как основной предмет со 2 по 11 класс.



Заявки на участие также подали ученики 18 школ Перми и Прикамья, жители Удмуртской и Кировской областей, а один участник приедет на экзамен из Осло.



По итогам экзамена участники получат сертификаты международного образца. Напомним, гимназия №2 – единственное общеобразовательное учреждение в РФ, имеющее лицензию на сдачу экзамена по китайскому.