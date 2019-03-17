Жителя Перми обвиняют в убийстве отца

13:17 | 19.03.2019

В Кировском районе краевой столицы 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Обвиняемый жил с отцом в одной квартире. По данным следствия, в ноябре обвиняемый выпил и поссорился с родителем 1949 года рождения. Мужчина взял нож и нанес отцу раны. Потерпевший скончался на месте.



Обвиняемый заключен под стражу, расследование уголовного дела завершается.