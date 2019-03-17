Пермь: новости дня
13:06 | 19.03.2019
«Горьковка» приглашает на концерт, лекцию и выставку
Здесь представлены православные кириллические и рукописные церковные песнопения конца XVI - начала XX вв. Посетители увидят, как выглядело крюковое нотное письмо, смогут рассмотреть ноты песнопений православных праздников, учебные Фитники крюкового пения и Обиходы.
20 марта в 17:00 начнется концерт «Заиграй-ка, балалайка!» в рамках проекта «Легенды пермской культуры. In Memoriam (в память)». Этот проект – посвящение памяти ярких личностей, внесших заметный вклад в культурную жизнь края своей педагогической и музыкально-общественной деятельностью. Он приурочен к 95-летию со дня основания Пермского музыкального колледжа. Руководителем проекта выступила заслуженный работник культуры РФ Галина Баталина. «Заиграй-ка, балалайка!» посвящена памяти заслуженного работника культуры РФ Александра Латкина. Концерт состоится в конференц-зале (3 этаж, левое крыло), 12+.
20 марта в 18:50 состоится встреча, посвященная волонтерской программе European Solidarity Corps (ex-EVS). Волонтеры программы работают в офисах некоммерческих организаций, детских садах, больницах, домах престарелых, музеях, заповедниках по 6-12 месяцев.
Те, кто уже работал волонтером таких программ, поделятся опытом. Гостям встречи расскажут, как стать волонтером за рубежом по грантовой программе European Solidarity Corps, как найти и выбрать проект, как правильно подать заявку, написать резюме и пройти собеседование по скайпу. Ведущая – волонтер European Solidarity Corps Екатерина Ситникова. Встреча состоится в зале совещаний (левое крыло, 2 этаж), 16+.
21 марта в 17:00 клуб «Каникулы садовода» приглашает на занятие по теме «Уход за комнатными растениями». Зав. отделом закрытого грунта Ботанического сада ПГНИУ Александр Дядик расскажет, как подобрать благоприятные условия для домашних цветов: температуру, влажность, освещение, как бороться с вредителями и болезнями домашних растений. Зал совещаний (2 этаж, левое крыло), 12+.
© «Вечерние Ведомости»
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