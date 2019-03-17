Начались гастроли Коми-Пермяцкого драмтеатра в рамках конкурсной программы театральной премии «Золотая маска»

12:44 | 19.03.2019

18 марта Коми-Пермяцкий национальный драматический театр начал гастроли в Москве в рамках конкурсной программы театральной премии «Золотая маска». Первый спектакль прошел на сцене Московского театра им. В. Маяковского. Постановка «Черный монах», которую сыграли пермские артисты, номинирована сразу в пяти категориях «Золотой маски».



Спектакль поставлен режиссером Верой Поповой по пьесе Элины Петровой и Анастасии Федоровой, созданной по мотивам одноименной повести Антона Чехова. Художник-постановщик — Алексей Лобанов.



«Человек должен верить в себя, в свой талант, в свою уникальность, может быть, даже избранность, особенность, в свой гений, потому что без этой веры в себя, по-моему, очень скучно жить», — говорит Вера Попова, режиссер спектакля.



Постановка претендует на победу в номинациях:



• Драма/спектакль малой формы,



• Драма/работа режиссера (Вера Попова, г. Санкт-Петербург),



• Драма/работа художника (Алексей Лобанов, г. Москва),



• Драма/женская роль второго плана (Галина Кудымова, роль Варвары Николаевны),



• Драма/мужская роль второго плана (Анатолий Радостев, роль Егора Семеновича).



Спектакль можно будет увидеть на малой сцене Театра им. В. Маяковского 18 марта в 20:00 и 19 марта в 16:00 и 20:00. По словам организаторов, все билеты на показы распроданы.



«Все это очень волнительно, — говорит директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин, — впрочем, у нас есть опыт выступлений на самых разных площадках. Прежде «Золотую маску» в номинации «Честь и достоинство» получал Владимир Гуляев, один из известнейших художественных руководителей нашего театра. Касаемо «Черного монаха»... В его качестве мы уверены и ждем, что работу оценят по достоинству».



Фестиваль спектаклей-номинантов «Золотой маски» завершится церемонией награждения лауреатов 16 апреля 2019 года на Исторической сцене Большого театра.



Показ спектакля организован при поддержке министерства культуры Пермского края.