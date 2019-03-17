В Перми на Лиге председателей ТОС обсудили подарок новорожденному

12:31 | 19.03.2019

В Прикамье продолжаются обсуждения акции «Подарок новорожденному», которая проводится в крае в соответствии с реализацией федерального плана по Десятилетию детства.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что подарки получат родители всех малышей, которые родились в этом году. Законодательное собрание рассматривает поправки в бюджет. По словам главы региона, самый сложный вопрос – это наполнение подарка, поэтому важно обсудить и принять его вместе с жителями, будущими родителями.



Наполнение подарка и механизм его получения обсудили и на первом в этом году заседании Лиги председателей территориальных общественных самоуправлений (ТОС). «Я считаю проведение такой акции правильным шагом по отношению к родителям и к малышам – новым жителям Пермского края, – поделилась своим мнением председатель Лиги ТОС, председатель ТОС «Вышка 2» Антонина Тухвятуллова. – И чтобы радость праздника не была ничем омрачена, нужно серьезно подойти к составу такого подарка. В нем должны быть не только полезные, но и безопасные вещи».



В ходе обсуждения были высказаны пожелания, чтобы в подарок, кроме необходимых вещей, вошли игрушки для купания, прорезыватель для зубов, например, в виде контура Пермского края, а также памятка для родителей о том, как правильно купать малышей. Кроме того, общественники предложили вручать подарок непосредственно в родильных домах или через МФЦ.



Отметим, на этой неделе дискуссии также пройдут в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. На прошлой неделе обсуждения состоялись в Кировском и Свердловском районах города.



Также к концу этой недели акцию обсудят практически во всех муниципальных районах края. Обсуждение состава подарка новорожденному уже состоялось в Кунгурском, Гремячинском, Губахинском городских округах, Юсьвинском муниципальном районе. В общей сложности в обсуждениях приняли участие свыше 550 человек. Все предложения были систематизированы и направлены организаторам.



По данным министерства социального развития, в 2019 году ожидается появление не менее 27 тысяч новорожденных. Акция «Подарок новорожденному» начнет действовать в Прикамье с 1 июня. При этом, как отмечал ранее губернатор, получить коробку с подарками смогут все родившиеся с начала этого года дети.