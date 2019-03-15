Глава Перми примет жителей Дзержинского района

19:13 | 18.03.2019

Встреча с Дмитрием Самойловым пройдет 28 марта в гимназии №31 (ул. Подлесная, 37) в 18:00. Глава Перми лично примет обращения горожан и даст своей команде поручения для решения поступивших вопросов.



На встрече также будут присутствовать заместители главы администрации Перми, руководители функциональных органов, депутаты краевого ЗС и гордумы, руководители предприятий и ведомств.