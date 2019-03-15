В Прикамье начались весенние ярмарки

18:46 | 18.03.2019

Всего за сезон в Пермском крае запланировано проведение более 1200 ярмарок.



В Пермском крае начались весенние ярмарки, первые базары прошли в краевой столице уже в минувшие выходные. В каждом муниципальном образовании разработан и утвержден перечень площадок, на которых возможно проводить ярмарки, и сформирован план их проведения на 2019 год. Участие в ярмарках для пермских производителей бесплатно.



Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее обозначал необходимость проведения ярмарок разной направленности, в том числе сельскохозяйственных. По словам главы региона, «среди горожан востребованы свежие продукты и овощи», а для местных фермеров «зачастую становится вопросом — где реализовать урожай». Ярмарки позволяют фермерам и жителям городов «найти» друг друга.



Всего в текущем году будет проведено 1210 ярмарочных мероприятий. Для сравнения, в прошлом году в регионе было проведено на 10% ярмарочных мероприятий меньше.



Сводный план проведения ярмарок в Пермском крае на 2019 год размещен на официальном сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья http://www.minpromtorg.permkrai.ru/consumer-market/yarmarki/.