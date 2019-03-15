В Перми пройдет еще одна встреча по проекту маршрутной сети

18:39 | 18.03.2019

Дополнительная встреча для жителей Орджоникидзевского района нужна для максимального охвата населения. Горожан ждут 19 марта в 18:00 в ДК им. Пушкина (ул. Александра Щербакова, 33).



Напомним, предварительные обсуждения необходимы для получения обратной связи от пермяков. Обращения и пожелания, касающиеся проекта новой маршрутной сети, можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50 и на почту mail@gortransperm.ru.