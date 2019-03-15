Пермяки смогут обменять батарейки на яблоки

17:05 | 18.03.2019

20 марта, в Международный день Земли, жителей Перми приглашают принять участие в акции «Зеленые игры». Она организована благотворительным фондом «ДаДобро» и Центром поддержки гражданских инициатив в Пермском крае.



Каждый год в России на утилизацию попадает не более 1% от всех используемых аккумуляторов. Это означает, что на свалки попадает 200 тысяч тонн неперерабатываемых токсичных отходов. Каждая выброшенная батарейка - это 20 квадратных метров отравленной земли.



20 марта с 18.00 до 21.00 на первом этаже ТЦ «Колизей Атриум» будет работать общественный пункт приема батареек. Каждый, кто опустит в специальный бокс любое количество батареек, получит зеленое яблоко с красной наклейкой «Да!» как знак социальной ответственности. Авторы самых креативных фотографий с #ДаПланете получат призы от фонда «ДаДобро».