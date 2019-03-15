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Пермь: новости дня


 

16:56 | 18.03.2019

Минстрой РФ дал старт комплексной цифровизации Перми и Березников

На первом международном форуме «Умный город – инструкция по применению» в Калуге замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, первый заместитель главы Перми Виктор Агеев и заместитель главы администрации города Березники Андрей Лебедев подписали соглашение по цифровизации городского хозяйства.

В Перми и Березниках будет реализован пилотный проект по внедрению передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства. Проект комплексной цифровизации Перми и Березников включает создание «Умного ЖКХ» – внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, автоматизированного контроля исполнения заявок потребителей и устранения аварий, а инновации для городской среды предполагают энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку. Проект предусматривает и внедрение интеллектуальной системы общественной безопасности: системы видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики, а также автоматизированной системы контроля работы камер в местах повышенной опасности.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что «умные» технологии повышают уровень безопасности и комфорта жителей. «Мы понимаем, что за «умными» технологиями будущее, не успеем обернуться, как интернетом вещей будет никого не удивить. По внедрению новых сервисов Пермский край один из первых в России, – отмечал Максим Решетников. – Мы уже тестируем «Умный свет» на одной из центральных улиц Перми, эта технология доказала свою эффективность, и сейчас она будет постепенно распространяться в краевой столице, а затем и в других городах. Если мы увидим, что «Умный дом» реально позволяет решать вопросы безопасности, этот сервис также получит широкое распространение».

Кроме того, в рамках «пилота» в Перми и Березниках будут реализованы сервисы «Умный городской транспорт» – интеллектуальное управление городским общественным транспортом и «цифровой двойник города» – поэтапное внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Система включает в себя электронные данные об объектах недвижимости, земельных участках и их характеристиках. В рамках проекта эти данные будут синхронизированы с электронными моделями систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Проект «Умный город» реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Отметим, на участие в проекте поступила 41 заявка из 27 регионов, из них требованиям проекта соответствует лишь половина, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровому развитию Андрей Чибис. В числе победителей – Пермь, Березники, Обнинск, Калуга, Нижний Новгород, Саров и Сатка. В основе отбора были подготовленные «дорожные карты» городов по комплексной цифровизации.

При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации уже создана рабочая группа по реализации проекта «Умный город», в состав которой вошли представители всех заинтересованных федеральных и региональных органов власти, представители отраслей жилищно-коммунального хозяйства, крупнейшие разработчики технологий и экспертное сообщество.

Напомним, Пермь стала первым на Урале городом с «Умным светом», реализованным при участии ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг». Пилотным пространством для «Умного света» стал участок на центральных улицах города. На участке улицы Попова от улицы Ленина до улицы Пушкина была произведена замена 68 классических светильников (лампы и рефлекторы) уличного освещения на светодиодные светильники с возможностью дистанционного управления. Установленные контроллеры управления позволяют регулировать освещение: включать или выключать на основе календарного графика по времени/по состоянию естественного освещения/удаленно по прямой команде, в том числе и с использованием мобильного устройства сотрудника МУП «Горсвет», управлять интенсивностью света.

Также в рамках проекта «Умная школа» тестируется схема обеспечения безопасности образовательных учреждений по кластерному принципу. В 2018 году в проект вошли семь образовательных учреждений в микрорайонах Пролетарский, Железнодорожный и Акуловский: школы №55, №111, «Мастерград» и «Мультипарк», а также детские сады №203, №407, «Конструктор успеха».

В микрорайоне Любимов в Березниках также частично проведена модернизация уличного освещения. Установлено 300 светодиодных LED-светильников взамен проектных светильников с газоразрядными лампами. «Умный свет» позволит достичь экономии электроэнергии на 46%. Второе направление проекта ― модернизация тепловых пунктов и диспетчеризация социальных объектов. Сейчас система регулирования передачи информации по ресурсам воды, тепла, электричества внедрена во всех 99 соцучреждениях города. Совместно с компанией «Ростелеком» проведена реконструкция всех узлов подачи ресурсов. По прогнозу экспертов, экономия составит более 20 млн рублей ежегодно.

В городе также по рекомендации полиции в криминальных районах установлено 82 камеры видеонаблюдения. Сейчас камеры переданы на баланс министерства транспорта Пермского края для возможности отслеживать трафик движения транспорта в режиме реального времени и осуществлять мониторинг вывоза твердых бытовых отходов. Также системой видеонаблюдения по периметру зданий оснащены все детские сады города. Видеоматериал выводится на экраны частного охранного предприятия.

Еще одним новшеством в рамках проекта стало внедрение системы контроля газов. Сейчас в рамках проекта установлено 37 сейсмодатчиков. Данные системы передаются в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

© «Вечерние Ведомости»

 


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