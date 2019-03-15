Пермских предпринимателей приглашают принять участие в ярмарках

15:21 | 18.03.2019

Утверждены места размещения ярмарок в краевой столице. В департаменте экономики и промышленной политики администрации города поясняют, что план разработан на март-июнь.



Список площадок и сроки размещены здесь: www.gorodperm.ru/upload/news/2019/03/Plan_jarmarok_na_mart-ijun_2019.docx. Ближайшие ярмарки - универсальная в Кировском районе, 18-24 марта, и сельскохозяйственная в Мотовилихинском, 27-28 апреля. На каждой площадке будет не менее 20 мест с возможностью подключения к источникам электроснабжения.



Места предпринимателям предоставляются бесплатно, на основании заявки. Заявку нужно подать в МКУ «Пермский центр бизнеса» (ул. Петропавловская,185), ее рассмотрят в день поступления. Телефон для справок: 201-85-00.