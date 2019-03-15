В Прикамье состоится первая сессия для малого и среднего бизнеса

14:56 | 18.03.2019

В Перми 20 и 21 марта на территории детского технопарка «Кванториум Фотоника» впервые пройдет стратегическая сессия «Федеральная Корпорация малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП).



В рамках мероприятия участникам подробно расскажут, какие формы государственной поддержки малому и среднему бизнесу существуют. На сессии будет представлено несколько тематических площадок: презентации возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП, лизинговой поддержки субъектов индивидуального и малого предпринимательства, развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по ФЗ №233.



Как отмечают организаторы, основная цель мероприятия – это оказание помощи предпринимателям края в получении рабочего инструмента для развития своего бизнеса.



Отметим, участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация.



Более подробную информацию можно найти на сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края http://www.minpromtorg.permkrai.ru/about/news/3334/.