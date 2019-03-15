Прикамцы примут участие в опросе по задачам дорожного нацпроекта

13:43 | 18.03.2019

Начался всероссийский опрос, посвященный значимости целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Принять в нем участие можно на сайте http://bkdrf.ru/.



Жителям РФ предлагается определить самые важные направления развития транспортной инфраструктуры регионов, отраженные в целевых показателях нацпроекта. Например, отремонтированные дороги или снижение загруженности участков трасс, повышение безопасности дорожного движения или технологическое развитие отрасли. Значимость оценивается по десятибалльной шкале.



В этом году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектах. Финансирование будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов.



В Пермском крае главными итогами реализации нацпроекта должны стать увеличение протяженности дорожной сети агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии, уменьшение протяженности региональных и федеральных дорог, работающих в режиме перегрузки, повышение безопасности дорожного движения.



Первые итоги опроса будут подведены 15 апреля, в течение года голосование планируется проводить неоднократно. Полученные данные помогут более эффективно выстроить работу региональных проектных офисов и разработать меры по улучшению программ дорожной деятельности субъектов.



Проголосовать можно по ссылке: http://bkdrf.ru/reception/polls.