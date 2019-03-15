Алексей Тарасов: Пермский край задал высокую планку проведения «Золотой шайбы»

13:06 | 18.03.2019

В воскресенье, 17 марта, в Перми в УДС «Молот» стартовал финал всероссийских соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба». В рамках открытия состоялось яркое ледовое шоу в лучших хоккейных традициях.



Как отметил председатель комитета Государственной Думы РФ по спорту и молодежной политике Михаил Дегтярёв, то, что турнир проходит в Пермском крае, это прекрасная возможность продемонстрировать и спортивный, и туристический потенциал Прикамья: «У тех, кто сюда приехал впервые — и тренеров, и родителей, и хоккеистов, и журналистов, и просто гостей — уверен, разожглось такое любопытство, которое приведет их сюда вновь».



Также Михаил Дегтярёв обратил особое внимание на то, что в Прикамье хорошо развит именно детско-юношеский спорт. «Президент поручил к 2024 году довести количество людей, занимающихся спортом, до 55%, — заявил он. — Без смещения фокуса внимания в сторону детско-юношеского массового спорта эту задачу не выполнить. Поэтому курс, выбранный властями Пермского края, правильный».



Президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, внук легендарного тренера Алексей Тарасов в свою очередь обратил внимание на уровень организации турнира. «Пермский край задал высокую планку в проведении соревнований, — рассказал он. — Такого не организовывал ни один регион. Конечно, теперь другим регионам будет трудно поддерживать заданный здесь уровень. В Перми начинается не только новая история в организации турнира, но и Кубка победителей, который именно с этого года станет переходящим».



По словам заместителя председателя правительства Пермского края Антона Клепикова, то, что «Золотая шайба» проходит именно в Прикамье, помогает не просто популяризировать хоккей среди населения, но и привлекать все больше ребят в этот вид спорта. «У Перми имидж спортивной столицы, — сказал Антон Клепиков. — Вы видите, наверное, с каждым годом увеличивается количество и качество соревнований. На подходе еще много интересных событий. И прошлое, и настоящее пермского хоккея — все говорит о том, что эти соревнования должны проводиться здесь».



В рамках торжественного открытия состоялся матч между командами «Металлург» (Соликамск) и «Спортград» (Отрадный, Московская область), который завершился результативной ничьей 2:2.



За победу в соревнованиях поборются 62 команды, три из них представят Пермский край. Матчи соревнований будут проходить ежедневно с 17 по 23 марта на четырех ледовых площадках: УДС «Молот», СК им. В.П. Сухарева, СК «Победа», СК «Ледовый» (Краснокамск).



Напомним, во время проведения турнира в Фестивальный дом на эспланаде переквалифицировался в Музей хоккея.



Расписание соревнований в рамках турнира можно найти на сайте Пермской федерации хоккея http://fhpk.ru/.