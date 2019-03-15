Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

12:24 | 18.03.2019

Пермяк стал победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

В Сочи объявили победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Из 300 финалистов победителями стали 104 человека. Об этом сообщила член наблюдательного совета конкурса, общественный деятель Наталия Солженицына.

Среди победителей конкурса – пермяк Павел Шевченко. Напомним, он вместе со Снежаной Кирпилевой стал полуфиналистом в конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов по Приволжскому федеральному округу. После пермяки совместно представили проект интеллектуальных турниров для воспитанников детдомов и школ-интернатов Прикамья.

Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко, подводя итоги конкурса, подчеркнул, что главная победа «Лидеров России» — это победа над своей слабостью, над своим страхом и победа в борьбе с собственной ленью.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал заинтересованность региона в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Первый конкурс завершился в 2018 году. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, было выбрано 103 победителя. Из них три человека представляли Пермский край. Одна из победительниц, Анна Козицына, трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта «Молодежный резерв Прикамья-2018».

В текущем году в финал конкурса вышли 300 человек из 21 региона России. Финалисты получат по 1 млн рублей, которые они смогут потратить на обучение в одном из российских вузов. Кроме того, наставники смогут выбрать себе подопечных из числа финалистов, которые не стали победителями.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:37 | 18.03.2019
В Свердловской области школа заплатит компенсацию за травму ученика

12:35 | 18.03.2019
Проект новой пермской маршрутной сети обсудили на Лиге председателей ТОС

12:24 | 18.03.2019
Пермяк стал победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

12:20 | 18.03.2019
Неделя в Перми будет теплой

12:00 | 18.03.2019
В Курган пребывает духовник патриарха Кирилла

11:38 | 18.03.2019
Бывшую тещу осужденного бизнесмена Виталия Сиволапа требуют признать банкротом

11:24 | 18.03.2019
Накануне в ДТП на Уралмаше пострадала 14-летняя девочка

10:59 | 18.03.2019
Прокуратура выявила нарушения в четырех уральских лесничествах

10:57 | 18.03.2019
Губернатор Зауралья поставил управляющим компаниям Кургана за работу «тройку»

10:31 | 18.03.2019
Россия завоевала первое место на международном турнире по дзюдо «Большой шлем» в Екатеринбурге

10:06 | 18.03.2019
На Урале у алиментщика забрали телефон и украшения, после чего арестовали на 10 суток

09:47 | 18.03.2019
Екатеринбуржец выбросил мебель из окна прямо на машины

09:29 | 18.03.2019
Ночью на улице Ольховской сгорели два автомобиля

09:17 | 18.03.2019
В Екатеринбурге проводится проверка в детском саду, из которого ушел 5-летний ребенок

17.03.2019

23:43 | 17.03.2019
На реке Пышма под Березовским произошел массовый замор рыбы

22:13 | 17.03.2019
Баскетбольный клуб «Урал» в Москве одержал победу над местным МБА со счётом 64:95

20:20 | 17.03.2019
Скончался ветеран уральского «Автомобилиста» Виктор Александрович Кутергин

19:19 | 17.03.2019
Сотка земли в огне: под Первоуральском утром горела частная баня и жилой дом с надворными постройками

19:02 | 17.03.2019
Облачным, но без снега, будет начало недели в Екатеринбурге

17:45 | 17.03.2019
В Октябрьском районе Екатеринбурга отключат электроэнергию

17:12 | 17.03.2019
Компания Ананьева-младшего рискует попасть под банкротство из-за долга перед мэрией Екатеринбурга

15:46 | 17.03.2019
Мэрия Екатеринбурга подала на банкротство застройщика Корейского делового центра

15:29 | 17.03.2019
В Прикамье пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей»

15:28 | 17.03.2019
Пермяков приглашают в «Ночные тропики»

15:24 | 17.03.2019
Пошутила: жительница Первоуральска воткнула нож в своего бывшего возлюбленного

15:06 | 17.03.2019
В Нижнем Тагиле оперативники ФСБ выявили склад с контрафактным алкоголем

14:11 | 17.03.2019
Под Первоуральском мужчина избил ребёнка за случайно прилетевший снежок

14:10 | 17.03.2019
Сотрудники свердловской Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП с гибелью человека

13:22 | 17.03.2019
Полиция Новоуральска разыскивает девушку с татуировкой в виде плеера

10:02 | 17.03.2019
Снёс и скрылся: в Екатеринбурге разыскивают виновника ДТП

09:46 | 17.03.2019
В Екатеринбурге ночью загорелась баня в коллективном саду

09:37 | 17.03.2019
ФК «Урал» на домашнем поле потерпел поражение в матче с ЦСКА

09:24 | 17.03.2019
И ещё один трофей: уральские синхронистки стали трехкратными чемпионками мира

16.03.2019

22:29 | 16.03.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу над «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии 1:1

21:01 | 16.03.2019
В Екатеринбурге мужчина проломил череп двухмесячной дочке: теперь нерадивому отцу грозит до 10 лет колонии

20:44 | 16.03.2019
Глава Рослесхоза придумал формулу сохранения природных лесов на Урале





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 