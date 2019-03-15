Пермяк стал победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

12:24 | 18.03.2019

В Сочи объявили победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Из 300 финалистов победителями стали 104 человека. Об этом сообщила член наблюдательного совета конкурса, общественный деятель Наталия Солженицына.



Среди победителей конкурса – пермяк Павел Шевченко. Напомним, он вместе со Снежаной Кирпилевой стал полуфиналистом в конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов по Приволжскому федеральному округу. После пермяки совместно представили проект интеллектуальных турниров для воспитанников детдомов и школ-интернатов Прикамья.



Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко, подводя итоги конкурса, подчеркнул, что главная победа «Лидеров России» — это победа над своей слабостью, над своим страхом и победа в борьбе с собственной ленью.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал заинтересованность региона в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней.



Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.



Первый конкурс завершился в 2018 году. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, было выбрано 103 победителя. Из них три человека представляли Пермский край. Одна из победительниц, Анна Козицына, трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта «Молодежный резерв Прикамья-2018».



В текущем году в финал конкурса вышли 300 человек из 21 региона России. Финалисты получат по 1 млн рублей, которые они смогут потратить на обучение в одном из российских вузов. Кроме того, наставники смогут выбрать себе подопечных из числа финалистов, которые не стали победителями.