Неделя в Перми будет теплой

12:20 | 18.03.2019

Сейчас в столице Прикамья 5 градусов, пасмурно. Сегодня, 18 марта, в Перми ожидается до +6°С, ночью – около -3°С.



Завтра столбик термометра может подняться до +8°С, ночью снова будет немного ниже нуля. В среду, 20 марта, будет около +6°С. В четверг ожидаются осадки, температура будет немногим выше нуля, ночью – около -2°С. В пятницу ожидается +2°С днем и -2°С ночью.