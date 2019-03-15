В Прикамье пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей»

15:29 | 17.03.2019

21 марта с 10.00 до 16.00 Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит акцию «День открытых дверей для предпринимателей» (г.Пермь, ул. Куйбышева, 50).



Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить бесплатную консультативную помощь специалистов Управления и территориальных отделов по всем интересующим вопросам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей с разъяснением требований законодательства Российской Федерации в пределах компетенции Управления.



День открытых дверей для предпринимателей направлен на повышение знаний предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора и др.



Консультирование будет организовано по секциям:

Секция 1. Деятельность в сфере предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг (каб. 316, 318);

Секция 2. Деятельность образовательных детских и подростковых организаций (каб. 318);

Секция 3. Деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами (каб. 302а);

Секция 4. Деятельность промышленных предприятий (каб. 317);

Секция 5. Деятельность в области здравоохранения (каб. 517);

Секция 6. Деятельность организаций по оказанию жилищно-коммунальных услуг (каб. 202).



Мероприятие пройдет также в территориальных отделах Управления:

- Восточный территориальный отдел, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 (телефон: 8 -34-256-5-47-58);

- Западный территориальный отдел, г. Пермь, ул. Сысольская, 4 (телефон: 284-07-29);

- Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8 (телефон: 8-34-260-4-53-43);

- Северный территориальный отдел, г. Соликамск, ул. Кирова, 1 (телефон: 8-34-253-4-23-03);

- Центральный территориальный отдел, г. Пермь, ул. Мира, 66г (телефон: 229-75-70);

- Южный территориальный отдел, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 (телефон: 8-34-241-4-17-10).