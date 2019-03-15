Пермяков приглашают в «Ночные тропики»

15:28 | 17.03.2019

В Ботаническом саду пермского университета вновь состоятся экскурсии «Ночные тропики». На ночные экскурсии по оранжерее приглашают 21 и 28 марта, 4 апреля.



Гостей ждет загадочная атмосфера тропической ночи, ароматы экзотических растений и опытные экскурсоводы. Потребуются фонарики или телефоны, чтобы освещать путь.



Экскурсии проводятся с 20.00 до 21.30, интервал захода групп – 15 минут. Вход с ул. Данщина. Экскурсия подразумевает благотворительный взнос (взрослые – 250 рублей, дети – 200). Его можно сделать прямо перед экскурсией.