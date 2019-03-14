В Пермском крае продолжается обсуждение акции подарков новорожденным

19:35 | 15.03.2019

В соответствии с федеральным планом по Десятилетию детства с 1 июня в Прикамье начнут выдавать подарки детям, рожденным в этом году. Состав подарка и механизм его вручения обсуждают в общественных центрах и ТОСах в Кировском, Свердловском районах Перми, состоятся обсуждения на Лиге ТОС, на следующей неделе - в Мотовилихинском, Ленинском и Орджоникидзевском районах Перми. В крае также проходят активные обсуждения состава подарка и механизма его доставки с общественными организациями, родителями, представителями семейных клубов и депутатами. Проходят обсуждения в п. Суксуне, в с. Елово. В общей сложности в обсуждениях приняло участие около 500 человек. На следующей неделе акцию обсудят практически во всех муниципальных районах края.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что подарки получат родители всех малышей, которые родились в этом году. Законодательное собрание рассматривает поправки в бюджет. «Самый сложный вопрос – это наполнение подарка, поэтому важно принять его вместе с жителями, будущими родителями», - отмечал Максим Решетников.



Обсуждение состава подарка новорожденному уже состоялось в Кунгурском, Гремячинском, Губахинском городских округах, Юсьвинском муниципальном районе.



Например, во время обсуждения в Губахе было предложено предусмотреть альтернативный вариант подарка для детей, которым к моменту выдачи будет уже около полугода. Депутат Губахинской городской Думы второго созыва Ольга Еске предложила заменить в нем постельные принадлежности на размер побольше либо рассмотреть другой состав набора для детей, рожденных до июня 2019 года.



Кроме того, прозвучало предложение дополнить набор гигиеническими средствами по уходу за ребенком, памперсами. Однако участники обсуждения пришли к заключению, что подарок должен остаться в семье на память. Кроме того, не все памперсы могут подойти новорожденным из-за личных особенностей.



Обсуждение состава подарка новорожденному продолжится в ближайшие недели в других территориях края. Состав подарка и механизмы его вручения обсудят в Свердловском районе и на заседании Лиги ТОС.



Председатель Лиги ТОС г. Перми, председатель ТОС «Вышка-2» Антонина Тухвятуллова отметила, что в ТОС проживает почти 40 тысяч человек, много семей с детьми, много молодых мамочек. «Мы обсуждали акцию по вручению подарка. Конечно, инициатива хорошая. Все-таки рождение ребенка очень важный момент в жизни каждого человека, и приятно, если тебя с этим поздравляют. Обсуждали и механизмы вручения. Как бы удобно было получать подарок новорожденным. Нам кажется – ЗАГС удобный вариант. Конечно, МФЦ тоже неплохо. Но ведь свидетельство о рождении мы получаем все равно в органах ЗАГС».



По данным министерства социального развития, в 2019 году ожидается появление не менее 27 тысяч новорожденных. Предполагается, что в состав каждого подарка войдет детское одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок для купания, теплые пеленки. Подарок будет упакован в коробку с символикой Пермского края, в нем также будет поздравительная открытка. Кроме того, рассматривается возможность включения в набор информационной брошюры «Коротко о важном», где бы описывались основные мероприятия малыша в первый год жизни, в том числе перечень прививок и ответы на самые распространенные вопросы молодых родителей.



Министр соцразвития Павел Фокин отметил, что подарок можно будет получить в органах ЗАГСа Пермского края. По поручению губернатора, рассматриваются дополнительные места выдачи подарков, чтобы этот процесс стал максимально комфортным для родителей.