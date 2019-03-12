Подтверждены субсидируемые авиаперелеты из Перми в Калининград и Краснодар

17:37 | 15.03.2019

Рейсы Пермь – Калининград – Пермь и Пермь – Краснодар – Пермь включены Росавицией в перечень субсидируемых.



Со 2 мая и до конца года прямой регулярный рейс из Перми в Калининград открывает авиакомпания ЮВТ АЭРО. Дважды в неделю самолеты Bombardier (CRJ- 200), рассчитанные на 50 пассажиров, отправятся из «Большого Савино»: в 20.10 по понедельникам и в 18.20 по четвергам. Продажа билетов уже открыта.



Авиакомпания «Азимут» открыла со 2 апреля продажу на субсидируемый рейс в Краснодар. Обслуживать маршрут будут воздушные суда SSJ-100. В расписании два вылета в неделю: по вторникам и четвергам, с 17 мая – по вторникам и пятницам, в направлении Краснодар – Пермь – в те же дни.



Стоимость билета в одну сторону не должна превышать 5640 рублей.