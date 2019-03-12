С 18 марта на автодороге Пермь – Березники установят передвижной пункт весового контроля

17:23 | 15.03.2019

Мероприятия организованы с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения разрушения моста через р. Чусовую.



С 1 февраля 2019 года в целях обеспечения безопасности, а также сохранности моста через р. Чусовую введено временное ограничение движения для транспортных средств свыше 40 тонн. Кроме того, введены ограничения по скоростному режиму до 40 км/час, а также установлена минимальная дистанция между транспортными средствами 20 метров.



Для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения разрушения мостового сооружения через р. Чусовую с 18 марта 209 года будет организована работа передвижного пункта весового контроля на региональной автомобильной дороге «Пермь – Березники» км 32 по направлению движения в сторону г. Перми.



Весовой контроль будут осуществлять совместно сотрудники КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, Инспекции государственного технического надзора Пермского края, Западно-Уральского межрегионального управления автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Госавтоинспекции.



Министерство транспорта напоминает владельцам (собственникам) транспортных средств, а также водителям и должностным лицам о том, что статьей 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Кроме того, административная ответственность за указанные нарушения предусмотрена в отношении грузоотправителя.



Напомним, 25.01.2019 в 15.35 по автодороге Пермь – Березники со стороны г. Березники в направлении г. Перми двигался грузовой автомобиль Scania, водитель 1984 г.р., проживающий в республике Татарстан, г. Набережные Челны, который на Чусовском мосту нарушил пункт правил 10.1 (не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением ТС), выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем MAN, водитель 1983 г.р. В результате ДТП пострадали 2 человека. На обеспечение БДД задействовано 5 нарядов ДПС. Было организовано реверсивное движение. Движение на мосту в течение нескольких часов было крайне затруднено.