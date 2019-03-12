Темпы строительства объектов общественной инфраструктуры в крае увеличились в 2,8 раза

16:44 | 15.03.2019

В 2018 году минстрой Пермского края в рамках реализации адресной инвестиционной программы направил на строительство инфраструктурных объектов 3,7 млрд рублей краевых средств. Для сравнения, в 2017 году ведомством было направлено 1,2 млрд рублей. В результате темпы строительства объектов общественной инфраструктуры в крае за минувший год увеличились в 2,8 раза.



«Нереализованные в 2018 году 2,5 млрд рублей сегодня полностью законтрактованы, строительство инфраструктурных объектов на них уже ведется. Эти деньги перенесены на 2019 год и будут освоены в полном объеме», — отметил первый заместитель председателя правительства – министр строительства и архитекторы Пермского края Михаил Сюткин.



По словам председателя комитета по развитию инфраструктуры Виктора Плюснина, прошлый год получился прорывным. «Практически в три раза были увеличены объемы строительства. Такого показателя в крае не было давно. Большое количество объектов проектировалось, параллельно шли стройки. В результате текущий год станет еще более масштабным, так как большая часть из этих объектов в течение года будет введена в эксплуатацию. Радует, что в инвестиционную программу минстроя включены 32 объекта здравоохранения», — подчеркнул Виктор Плюснин.