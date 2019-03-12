В Прикамье стали устанавливать НТО нового типа

14:52 | 15.03.2019

В Перми начали установку нестационарных торговых объектов (НТО) в соответствии с типовыми архитектурными решениями, которые утверждены приказом краевого министерства строительства. По данным городской администрации, в краевой столице установили уже 33 таких объекта. Всего в Перми планируется установить 570 НТО. В остальных территориях края схемы размещения нестационарных киосков и павильонов приведены в порядок, на данный момент завершается процесс их согласования с краевым министерством промышленности, предпринимательства и торговли.



Главная цель отраженных в приказе минстроя требований - упорядочивание и приведение к общим требованиям внешнего вида. В соответствии с ним рекомендовано использование современных сертифицированных (в том числе по пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску и устойчивые эксплуатационные материалы. Типовое решение «А» предназначено для центрального планировочного района и главных улиц смежных с центром районов.



Схема размещения НТО утверждена постановлением администрации города Перми. В департаменте экономики и промышленной политики отмечают, что в схему могут вноситься изменения как по локации, так и специализации тех или иных нестационарных объектов. При этом НТО, не отраженные в разработанной схеме, но у владельцев которых действует договор, продолжат стоять на привычных местах до того момента, пока его 5-летний срок не истечет или условия договора не будут нарушены.



В утвержденной схеме обозначены несколько основополагающих принципов: единый внешний облик киосков и павильонов, определение специализации НТО до продажи места, передислокация объектов в центральном планировочном районе – приоритет здесь отдается киоскам по продаже печатной продукции.



В настоящее время на «Торговой площадке» проходят торги на право размещения НТО на территории города. На сегодняшний день проведено 11 аукционов в электронной форме на право заключения договора на размещение НТО в отношении 413 из 570 лотов. По итогам проведенных аукционов заключены 223 договора на размещение НТО.



Напомним, в мае 2018 года типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов были представлены членам Градсовета. Представители архитектурного сообщества, специалисты сферы городского планирования, экологии, предприятий коммунального комплекса, проектных, строительных и общественных организаций, ученые поддержали и положительно оценили проект.