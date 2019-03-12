Молодые парламентарии Прикамья обсудили молодежную политику

14:13 | 15.03.2019

На мартовском заседании молодые парламентарии рассмотрели вопросы регулирования собственной деятельности и повестку дня заседания Законодательного собрания.



По итогам заседания внесены изменения в регламент и критерии оценки деятельности членов Молпарламента. Регламент был доработан и приведен в соответствие с рекомендациями депутатов краевого парламента и членов Молодежного парламента. Члены Молпарламента отметили, что благодаря изменениям регламент стал «максимально понятным, удобным и прозрачным».



Традиционно молодые парламентарии обсудили повестку старших коллег: приняты решения по вопросам о государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края, об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края, об образовании в Пермском крае и другим.



Большой интерес вызвал доклад руководителя Агентства туризма и молодежной политики Пермского края Елены Сосниной. Члены Молодежного парламента вновь подчеркнули необходимость законопроекта о государственной молодежной политике. Докладчик ответила на вопросы парламентариев о форумной кампании 2019 года, подготовке конкурсной документации для получения грантов, Всероссийской студенческой весне, которая пройдет в краевой столице в этом году.



Дискуссию вызвал вопрос о поддержке талантливых школьников от лица Агентства. По словам, Елены Сосниной, данный вопрос достаточно спорный, так как денежное вознаграждение носит всегда субъективный характер, поэтому Агентство не берет на себя ответственность. При этом, по мнению руководителя Агентства, талантливых учеников необходимо поддерживать в их стремлении развиваться в той или иной сфере не только на уровне края, но и в муниципалитетах, для выстраивания многоуровневой работы.



Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих: «Главный интерес молодых парламентариев – вопросы молодежной политики. Мы, депутаты Законодательного собрания, в своей работе учитываем мнение молодых коллег. В нашей повестке часто звучат вопросы поддержки молодежи. Так, на прошлом заседании мы приняли закон о молодых кадрах на селе, сегодня его положительно оценил Молодежный парламент. Закон, кстати, важен не только для молодых специалистов, но и территорий, в которых эти специалисты будут работать. Это не первый и не последний законопроект, который отвечает запросам нашей молодежи».