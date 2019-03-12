В Перми открывается Международный фестиваль Дениса Мацуева

12:38 | 15.03.2019

15 марта в Пермской краевой филармонии стартует IX Международный фестиваль Дениса Мацуева. До 18 марта включительно на сценах Органного и Большого залов будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении известного во всем мире пианиста Дениса Мацуева и талантливых музыкантов – от совсем юных дарований, лучших представителей нового поколения до признанных мастеров мирового уровня.



Фестиваль откроется концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО) под управлением Алексея Рубина. Вместе с пианистом Денисом Мацуевым и виолончелистом Александром Раммом оркестр исполнит концерт Сен-Санса. Во втором отделении публика услышит Дениса Мацуева с Концертом № 3 для фортепиано с оркестром ре минор Рахманинова. А завершится первый день фестиваля выступлением 15-летнего пианиста Сергея Давыдченко, который исполнит Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Прокофьева.



16 марта в исполнении РНМСО вместе с Денисом Мацуевым, скрипачом Юлианом Рахлиным, флейтисткой Заремой Горбуновой и арфисткой Софьей Кипрской прозвучат произведения Брамса, Чайковского и Моцарта.



17 марта в Органном зале Денис Мацуев исполнит соло свои любимые произведения Бетховена, Рахманинова, Шопена, Чайковского и Прокофьева.



На закрытии фестиваля 18 марта публика услышит джазовые стандарты и импровизации в исполнении Дениса Мацуева, контрабасиста Андрея Иванова и барабанщика Александра Зингера. На одной сцене с мастерами выступят молодые исполнители Ярослава Симонова, Даниил Гуревич, Софья и Анастасия Тюрины.



Более подробную информацию можно найти на сайте министерства культуры Пермского края http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/61595/.