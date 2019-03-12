В Прикамье создадут межведомственную комиссию для координации пресечения деятельности нелегальных перевозчиков

12:27 | 15.03.2019

С предложением о создании межведомственной комиссии в краевое правительство вышло министерство транспорта Пермского края.



14 марта глава минтранса Николай Уханов выступил с докладом на заседании правительства. Министр отметил, что для организации борьбы с нелегальными перевозчиками, ведущими перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории региона, министерство разработало проект распоряжения правительства «О создании межведомственной комиссии по координации пресечения деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Пермского края». Николай Уханов подчеркнул, что основной задачей межведомственной комиссии станет разработка мероприятий, направленных на профилактику, выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с нелегальной перевозкой.



В комиссию войдут представители органов исполнительной власти Прикамья, в том числе МВД, налоговой службы, службы судебных приставов, Ространснадзора.



Правительство поддержало предложение краевого минтранса.