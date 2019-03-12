В 2018 году в Прикамье смертность в ДТП сократилась на 13%

12:17 | 15.03.2019

В четверг, 14 марта, на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Пермском крае обсудили вопрос снижения уровня дорожно-транспортных происшествий в регионе.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что безопасность дорожного движения – это важная составляющая нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», один из целевых индикаторов проекта. «Президентом России Владимиром Путиным поставлена цель к 2024 году снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. А к 2030 году стремиться к нулевому уровню смертности. Перед нами стоят амбициозные цели. При этом нам очень важно четко распределить задачи между разными органами власти, потому что обеспечение безопасности – вопрос межведомственный. Он включает и ремонт, содержание дорог, многие ДТП имеют сопутствующую причину – плохое состояние дорожного полотна. Влияние на безопасность движения оказывает и освещение дорог, и регулирование дорожного движения, и скорость реакции экстренных служб, и оказание своевременной медицинской помощи», – подчеркнул губернатор.



За два года в крае эффективно выстроена работа по повышению безопасности дорожного движения: снизилось число ДТП и число пострадавших в них. В 2018 году в Прикамье зафиксировано значительное снижение погибших в ДТП – более чем на 13% по сравнению с 2017 годом. По снижению этого показателя Пермский край занимает 3 место в Приволжском федеральном округе. При этом на региональных дорогах число погибших снизилось более чем на 18%, а число ДТП из-за неблагоприятных дорожных условий – более чем в 2 раза.



Существенное снижение количества аварий и сокращение смертности на дорогах стало возможным, в частности, благодаря установке на региональных дорогах пунктов фиксации нарушений правил дорожного движения. Так, по информации главы Госавтоинспекции по Пермскому краю Алексея Карина, в прошлом году введены в эксплуатацию 36 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, 3 автоматических пункта весового и габаритного контроля, а также установлен многофункциональный комплекс, фиксирующий нарушения ПДД «Азимут». Кроме того, в январе текущего года в рамках государственного контракта введены в эксплуатацию 17 новых передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации «СКАТ». В общей сложности в прошлом году на территории Пермского края эксплуатировалось 150 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений.



В своем докладе министр транспорта Пермского края Николай Уханов отметил, что в регионе ведется активная работа по передаче муниципальных дорог на уровень региона. Это позволяет привести дорожные объекты в нормативное состояние, контролировать их содержание и, вследствие, сокращать количество ДТП на них. В прошлом году в региональную собственность было передано более 330 км муниципальных дорог. В этом году планируется передать на региональный уровень еще 100 км местных дорог. По итогам рассмотрения вопроса губернатор отметил, что при наличии позитивных результатов, в регионе есть ряд направлений, по которым необходимо усилить работу. Так, накануне состоялось выездное совещание Совета безопасности и полпреда президента в ПФО. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников отметил Пермский край в числе регионов, где увеличилось число ДТП, участниками которых стали водители с признаками алкогольного опьянения. Здесь необходимо совершенствовать систему диагностики на наркотическое и алкогольное опьянение. Важные задачи – борьба с нелегальными перевозчиками, повышение качества перевозки детей, наладка светофорного регулирования. Кроме того, следует продолжить мероприятия по контролю за соблюдением скоростного режима и сокращению количества очагов аварийности на дорогах.



Для этого в Прикамье в 2019 году планируется установить еще 10 пунктов весогабаритного контроля и еще более 40 комплексов фотовидеофиксации.



Напомним, с 2016 года в Прикамье существенно увеличен Дорожный фонд: с 6,7 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Планируется, что к 2021 году финансирование будет увеличено до 15,6 млрд рублей. В этом году только на содержание дорог предусмотрено более 2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на 3,4 тысячи км региональных автодорог.