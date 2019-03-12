В выходные в Перми будет прохладно

12:09 | 15.03.2019

Сейчас в столице Прикамья -4 градуса, переменная облачность. Сегодня, 15 марта, днем в Перми будет около -3°C, ночью – до -10°C.



Завтра будет облачно с прояснениями, столбик термометра покажет 0°C, ночью похолодает до -12°C. В воскресенье ожидается 0°C днем и -8°C ночью. Днем в понедельник, по предварительным прогнозам, также будет около нуля.