Инспекция государственного жилищного надзора Прикамья поднялась на 14 позиций в федеральном рейтинге

19:37 | 14.03.2019

14 марта министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опубликовало рейтинг деятельности органов государственного жилищного надзора субъектов РФ. Так, по итогам 4 квартала 2018 года ИГЖН по Пермскому краю поднялась на 14 позиций рейтинга и заняла 12 место среди всех регионов.



В число ключевых критериев рейтинга вошли осуществление контрольно-надзорной деятельности, результативность решения проблем граждан, доля проведенных в срок проверок, количество исполненных предписаний инспекции.



В течение 2018 года краевая инспекция сделала перерасчет за неверно начисленные коммунальные услуги для жителей. Общая сумма перерасчета в пользу жителей составила более 20 миллионов рублей.



Кроме того, в 2018 году существенно снизилось количество фактов выставления двойных квитанций жителям домов. В 2018 году инспекция через суд добилась 64 дисквалификаций для руководителей недобросовестных управляющих организаций. На этом фоне количество нарушений со стороны УК в 2018 году снизилось на 37%.



Отметим, большое количество обращений граждан по линии ИГЖН поступает в личный аккаунт губернатора Пермского края Максима Решетникова в Instagram.