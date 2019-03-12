Глава Прикамья поручил отменить покупку смартфонов для чиновников

18:30 | 14.03.2019

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил аппарату правительства отменить ранее объявленную закупку 12 смартфонов за 360 тыс. рублей. Информацию по данной закупке он увидел в СМИ: «Я считаю, что покупка гаджетов за бюджетные деньги недопустима, это касается и министерств, и аппарата правительства. Пусть пользуются теми, что есть».



Также губернатор поручил руководителю аппарата правительства Прикамья Елене Лопаевой проверить еще раз целесообразность всех аукционов, информация по которым размещена на сайте госзакупок, а главе министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Льву Гершаноку – не допускать впредь подобных ситуаций. «Пока разберитесь с людьми, которые все это допустили», – заключил губернатор.