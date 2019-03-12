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17:53 | 14.03.2019
Финансирование благоустройства дворов и парков Прикамья в 2019 году увеличат в 1,5 раза
Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, за 2017-2018 годы в регионе было приведены в порядок 960 дворов, 185 общественных пространств, 10 парков – всего более 1150 объектов. Выполнить большой объем работы, по словам главы региона, удалось в первую очередь благодаря федеральной поддержке.
«В этом году федеральная часть в рамках реализации национальных проектов существенно увеличена, — рассказал губернатор. — Только из федерального бюджета край получит более 800 млн рублей, а из всех источников на благоустройство будет направлено 1,3 млрд рублей. Это дает нам возможность существенно нарастить темпы работ».
В связи с тем, что проект поменял статус с приоритетного на национальный, софинансирование со стороны федерации составляет 95% и только 5% требуется от краевых и местных властей. При этом губернатор подчеркнул, что край сохранит объем софинансирования, это позволит направить часть ресурсов на устройство освещения и мест сбора твердых коммунальных отходов.
И. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын в свою очередь рассказал о ходе реализации программы по формированию комфортной городской среды на ближайший год. По его словам, работы по благоустройству будут проведены во всех муниципальных районах и городских округах Пермского края. «Участником программы может стать каждый житель Пермского края. Для этого собственникам дома необходимо подать заявку на благоустройство своего двора в местную администрацию. Порядок и сроки подачи заявок определяются муниципальным образованием самостоятельно», — отметил Александр Шицын.
Отбор общественных пространств в программу проходит через процедуру слушаний, а в городах с населением свыше 20 тысяч человек – путем проведения рейтингового голосования жителей.
Кроме того, в процессе благоустройства активно принимают участие сами жители — с помощью механизмов инициативного бюджетирования и территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Так, председатель ТОС «Егошина» Виктор Козин отметил, что они регулярно принимают участие в программе и за время ее действия благоустроили шесть дворовых территорий. «Мы помогаем жителям правильно составить заявку и оказываем дальнейшую помощь при реализации проекта комплексного благоустройства их дворов», — пояснил Виктор Козин.
Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края распределило между муниципальными образованиями региона средства программы на 2019 год. Органы местного самоуправления до 30 марта должны актуализировать свои муниципальные программы, исходя из полученных средств. После чего стартует реализация проектов благоустройства 2019 года.
Губернатор поручил региональному минЖКХ проконтролировать, чтобы в течение апреля ТСЖ и управляющие компании провели все необходимые работы и уже с мая начались благоустроительные работы. Кроме того, Максим Решетников заявил о необходимости своевременной публикации информации по благоустройству на сайте «Управляем вместе», чтобы жители понимали, где и в какие сроки будут реализованы мероприятия.
Отметим, программа по формированию комфортной городской среды действует в регионе с 2017 года и рассчитана до 2024 года.
© «Вечерние Ведомости»
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