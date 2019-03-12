В Перми презентуют книги Георгия Чагина

15:29 | 14.03.2019

В рамках вечера памяти профессора Георгия Чагина пройдет презентация двух его книг, посвященных народам Прикамья и их культуре.



Книга «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт» является продолжением предыдущего издания, посвященного этой же теме. Во втором томе раскрывается история Колво-Печорского края в период с 1917 по 1940 год. В книге показывается политическое, социокультурное состояние региона, культура населения, а также деятельность партийных и государственных органов на территории края.



Второй презентуемой в этот день книгой станет монография «Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков». Издание посвящено праздникам и культурным особенностям коми-пермяков, которые объединяют этот народ в нацию. В книге представлены календарь событий, размышления о традициях народа, описание праздников и сопутствующих обрядов.



Книги могут стать полезными для студентов, экспертов и всех интересующихся историей Пермского края.



Вечер памяти пройдет 15 марта в Фестивальном доме на эспланаде. Вход свободный. Начало в 19.00.