Пермь: новости дня
14:58 | 14.03.2019
Подарки от «ЭнергосбыТ Плюс» получат 127 жителей Пермского края
Награждение победителей состоятся во второй половине марта. Списки тех, кто получит подарки, опубликованы на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» (https://perm.esplus.ru/upload/iblock/9b2/Spisok-pobediteley-aktsii.pdf). Уточнить данные можно по телефону: 8(342)243-62-20.
В 2018 году участниками акции стали 113,8 тысячи клиентов энергокомпании. За время ее проведения — с ноября по декабрь — они оплатили теплоресурсы на 331 млн рублей. Это на 25% выше аналогичного показателя 2017 года.
Принять участие в акции могли жители Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского. Клиенты должны были погасить задолженность за теплоресурсы и внести аванс за декабрь. В Перми возможностью получить поощрение за выполнение обязательств по оплате теплоресурсов воспользовались клиенты ресурсоснабжающих организаций Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «ПСК», которые расплачиваются по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».
«Получая своевременную оплату за предоставленные услуги, ресурсоснабжающая организация может в полном объеме инвестировать средства в развитие объектов генерации и надежность теплосетей. Наша традиционная акция — это дополнительная возможность поблагодарить самых дисциплинированных клиентов и напомнить населению Прикамья о важности своевременной оплаты коммунальных услуг», – отметил директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.
© «Вечерние Ведомости»
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