Пермь: новости дня
12:59 | 14.03.2019
Пермские школьники стали призерами конкурса «Первый элемент»
Как поясняют организаторы, конкурс «Первый элемент» посвящен созданию энергетических установок на водородных топливных элементах для транспортных средств. Это состязание для тех юных изобретателей и будущих инженеров, в ком воля к победе так же сильна, как и стремление к развитию инноваций.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил необходимость обучения детей навыкам программирования, конструирования и другим направлениям информационных технологий. «Высокотехнологичный мир – это уже реальность. Сегодня любая сфера экономики и жизни работает с применением новых технологий. Пермский край должен научиться успешно конкурировать в этих условиях. Образованию в этом процессе отводится самая серьезная роль. Нам нужны кадры — смелые, активные и нацеленные на результат, готовые обеспечить прогресс. Важно, что в Пермском крае есть возможность готовить эти кадры уже со школы», — отмечал глава региона.
В финале конкурса встретились 13 команд (города или регионы). Пермский край представили две команды: «46,5 Единорожек» (СОШ №93) заняли 2 место, «Фотоника 1» (детский технопарк «Кванториум Фотоника») заняла 4 место.
Каждая команда представила свой проект радиоуправляемой модели автомобиля на основе топливного элемента, работающего на водороде, которые принимают участие в заезде, представляющем собой 4-часовой марафон. Задача участников максимально эффективно израсходовать запас водорода, преодолев наибольшее количество кругов, не допуская столкновений и реже заезжая на пит-стоп.
Помимо ярких эмоций и неоценимого опыта, ребята получили на память медали и сертификаты, а команда «46,5 Единорожек», занявшая 2 место, будет представлять Россию на международной арене в Чехии.
Конкурс «Первый элемент» реализуется для привлечения школьников к инженерно-инновационным областям деятельности, развития их интеллектуального творчества, а также формирования специалистов профессий будущего. Это возможность воплощения самых смелых идей в области повышения энергоэффективности топливных систем.
К участию приглашаются юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Организаторами конкурса выступают АО «Группа компаний ИнЭнерджи» и ВДЦ «Смена» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, АО «Российская венчурная компания», Агентство стратегических инициатив, Сколково.
Проводится 2 год подряд и состоит из трех этапов. Первый этап — заочный — представлен в виде подачи на оценку жюри текстовой заявки с описанием имеющихся идей и разработок. Победители заездов (пермская команда, занявшая 2 место) представляют Россию на международных соревнований «H2AC». В этом году они пройдут в Чехии.
© «Вечерние Ведомости»
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