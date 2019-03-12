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Пермь: новости дня


 

12:59 | 14.03.2019

Пермские школьники стали призерами конкурса «Первый элемент»

Во Всероссийском детском центре «Смена» Краснодарского края прошел очный этап технологического конкурса НТИ «Первый элемент». Сразу две пермские команды вошли в топ-5 команд конкурса. Одна пермская команда завоевала второе место, еще одна – 4 место.

Как поясняют организаторы, конкурс «Первый элемент» посвящен созданию энергетических установок на водородных топливных элементах для транспортных средств. Это состязание для тех юных изобретателей и будущих инженеров, в ком воля к победе так же сильна, как и стремление к развитию инноваций.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил необходимость обучения детей навыкам программирования, конструирования и другим направлениям информационных технологий. «Высокотехнологичный мир – это уже реальность. Сегодня любая сфера экономики и жизни работает с применением новых технологий. Пермский край должен научиться успешно конкурировать в этих условиях. Образованию в этом процессе отводится самая серьезная роль. Нам нужны кадры — смелые, активные и нацеленные на результат, готовые обеспечить прогресс. Важно, что в Пермском крае есть возможность готовить эти кадры уже со школы», — отмечал глава региона.

В финале конкурса встретились 13 команд (города или регионы). Пермский край представили две команды: «46,5 Единорожек» (СОШ №93) заняли 2 место, «Фотоника 1» (детский технопарк «Кванториум Фотоника») заняла 4 место.

Каждая команда представила свой проект радиоуправляемой модели автомобиля на основе топливного элемента, работающего на водороде, которые принимают участие в заезде, представляющем собой 4-часовой марафон. Задача участников максимально эффективно израсходовать запас водорода, преодолев наибольшее количество кругов, не допуская столкновений и реже заезжая на пит-стоп.

Помимо ярких эмоций и неоценимого опыта, ребята получили на память медали и сертификаты, а команда «46,5 Единорожек», занявшая 2 место, будет представлять Россию на международной арене в Чехии.

Конкурс «Первый элемент» реализуется для привлечения школьников к инженерно-инновационным областям деятельности, развития их интеллектуального творчества, а также формирования специалистов профессий будущего. Это возможность воплощения самых смелых идей в области повышения энергоэффективности топливных систем.

К участию приглашаются юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Организаторами конкурса выступают АО «Группа компаний ИнЭнерджи» и ВДЦ «Смена» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, АО «Российская венчурная компания», Агентство стратегических инициатив, Сколково.

Проводится 2 год подряд и состоит из трех этапов. Первый этап — заочный — представлен в виде подачи на оценку жюри текстовой заявки с описанием имеющихся идей и разработок. Победители заездов (пермская команда, занявшая 2 место) представляют Россию на международных соревнований «H2AC». В этом году они пройдут в Чехии.

© «Вечерние Ведомости»

 


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