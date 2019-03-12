Пермь: новости дня
12:51 | 14.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выходные
Соревнование будет состоять из двух раундов, игроки от заявленных команд будут распределены по игровым столам методом жеребьевок. При этом за каждым игровым столом будет закреплена своя настольная игра (дитскит, имаджинариум, свинтус, уно, экивоки, крокодил). Целевая аудитория: студенты ПГФА с 1 по 5 курс, представители профсоюза сотрудников ПГФА. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 12+.
В этот же день с 12:00 до 16:00 состоится обучающий семинар по проекту «Экодвор» в рамках деятельности клуба «Экологическая культура». «Экодвор» - всероссийский проект праздников, посвященных раздельному сбору отходов. На таких мероприятиях в разных районах города принимают вторсырье и рассказывают, как сделать жизнь экологичнее. Экоактивисты проведут в «Горьковке» семинары, где расскажут, как организовать такой праздник у себя во дворе и как стать волонтером «Экодвора». Волонтеров ждут в полдень, семинар для организаторов начнется в 14:00. С собой нужно принести ручку и блокнот для записей, паспорт или читательский билет, свою кружку, так как экоактивисты не используют пластиковую посуду. Зал совещаний (2 этаж, левое крыло), 12+.
17 марта в 12:00 библиотека им. Горького и детская музыкальная школа № 6 приглашают в музыкальную гостиную «Волшебство театра». Здесь пройдет презентация выставки звукозаписей из фондов отдела музыкально-нотных изданий «Театр на пластинке» и выступления учащихся ДМШ № 6. Юные музыканты исполнят произведения Моцарта, Бизе, Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского, Прокофьева, Стравинского, Хачатуряна. Гости смогут вспомнить сказки детства, звучавшие с грампластинок «Мелодии». Выставка пластинок будет работать с 14 по 18 марта. Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), 5+.
19 марта в 18:30 состоится презентация выставки Сергея Подреза «Пермь литературная». Пермских писателей и поэтов можно будет увидеть вживую и на холсте. Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло), 6+.
19 марта в 18:30 в рамках клуба «Литературное зарубежье» начнется лекция «Поэт свободы. Лирика Фридриха Шиллера». Слушатели узнают о жизни и творчестве известнейшего немецкого поэта Фридриха Шиллера. Прозвучат стихи, состоится анализ самых известных пьес: «Разбойники», «Коварство и любовь», «Мария Стюарт». Лекцию сопроводит компьютерная презентация. Встреча будет особенно полезной для старшеклассников и студентов гуманитарных направлений. Зал совещаний (2 этаж, левое крыло), 16+.
© «Вечерние Ведомости»
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