В Краснокамске состоялся чемпионат по разгадыванию кроссвордов

19:01 | 13.03.2019

В фонде «Территория успеха» города Краснокамска состоялся необычный чемпионат – люди старшего поколения соревновались в разгадывании кроссвордов. В течение часа четыре команды разгадывали кроссворды разной степени сложности – от простых к более сложным.



«Отгадывание кроссвордов – любимый вид досуга для многих, но обычно это делают дома, а мы приглашаем всех желающих к нам в фонд, чтобы любители отгадывать головоломки посоревновались между собой», - рассказали организаторы чемпионата.



Чтобы выяснить, какая команда лучшая, игроки должны были решить кроссворды на время. Правила игры таковы: неотгаданное слово или неправильно угаданное – один штрафной балл. Выигрывает та команда, которая набрала наименьшее количество штрафов. В случае одинаковой суммы баллов командам предлагается дополнительное задание, за пять минут отгадать в кроссворде наибольшее количество слов. Кто отгадает больше – тот и победитель. После каждого этапа разбираются ошибки и называются неотгаданные слова.



«Миллионы людей всех возрастов ежедневно решают головоломки. По мнению ученых, разгадывание кроссвордов развивает эрудицию, память, логику и абстрактное мышление, что полезно для людей старшего поколения. Первые соревнования у нас прошли в феврале и вызвали большой интерес. Эмоции у участников зашкаливают. Порой некоторые игроки забывают, что вокруг конкуренты и громко начинают обсуждать ответы. Потом спохватываются, но уже бывает поздно, подсказали соседям», - сказала президент фонда «Территория успеха», член регионального общественного совета проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» Ирина Винецкая.



В этом туре победу одержала команда «Волонтёры». Следующий тур чемпионата по разгадыванию кроссвордов состоится 26 марта 2019 года. По итогам всех игр за 2019 год будет назван абсолютный победитель, который получит приз от партнёров фонда «Территория успеха».



Напомним, в Прикамье реализуется федеральный проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. В 2018 году в России по поручению президента РФ В.В. Путина утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». Основное внимание уделено вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, диспансеризации, профилактики заболеваний и т.д.