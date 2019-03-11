Пермь: новости дня
18:41 | 13.03.2019
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в заседании Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края
Заместитель председателя Совета, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин по итогам заседания Совета акцентировал внимание на координации выполнения национальных проектов на уровне региона и муниципалитетов. По его словам, представителями администрации губернатора Пермского края была четко дана информация о том, кто и что должен делать и какова степень ответственности.
«Нам важно синхронизировать такую координацию на территории города Перми, в том числе с партийными проектами. Среди других тем заседания стоит выделить изменения в плане антикоррупционной работы. Доклад был интересен с точки зрения уже начавшейся декларационной кампании. Серьезные планы по расселению ветхого и аварийного жилья были представлены участникам заседания министром строительства и архитектуры Пермского края Михаилом Сюткиным. Мы увидели ориентиры на ближайшую перспективу – региональным финансовым ресурсом этот вопрос обеспечен. Наша задача - поддержать его на уровне муниципалитета», - сказал Юрий Уткин.
Совет представительных органов обсуждает решения, направленные на развитие местного самоуправления, задачи, связанные с практикой работы муниципалитетов. Акцент делается на совершенствование нормативной базы. Участники заседания отметили актуальность обсуждаемых тем, обменялись мнениями, задали вопросы. Председатель Совета, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих призвал продолжить взаимодействие всех уровней власти на площадке Совета.
Ранее состоялось заседание постоянной комиссии Совета по нормотворческой деятельности в области экономической политики, природопользования, собственности и инвестиционной деятельности. Обсуждались нормативно-правовое обеспечение муниципального контроля для сокращения издержек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, концепция реформирования контрольно-надзорной деятельности предусматривает значительное снижение нагрузки на предпринимателей.
По словам председателя комиссии Сергея Крохалева, в своем послании президент России отметил, что добросовестный бизнес не должен постоянно чувствовать риск уголовного или административного наказания. Он отметил, что в Пермском крае была утверждена «дорожная карта» по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в регионе на 2017-2018 годы «Контроль рисков для комфортной и безопасной жизни и эффективного развития бизнеса», которой предусмотрен ряд мероприятий, проводимых совместно органами государственной власти и местного самоуправления.
«В 2019 году перед регионом и муниципалитетами поставлены новые амбициозные задачи. Реформа контрольно-надзорной деятельности проводится для реального снижения административной нагрузки на бизнес. Цель – обеспечить безопасность жизни и здоровья человека, обеспечить бизнесу возможность работать и развиваться, повысить уровень эффективности контрольно-надзорной деятельности», - отметил в своем выступлении Сергей Крохалев.
Комиссия внесла ряд предложений на рассмотрение Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. В частности, член комиссии Юрий Уткин рекомендовал включить в доработанный проект решения возможность рассмотрения опыта работы административно-технической комиссии (квартальных) на территории города Перми с точки зрения контроля за правилами благоустройства.
«Этот проект пилотный и реализуется в трех районах Перми, но уже себя хорошо зарекомендовал. У коллег из муниципальных образований края есть интерес к пермскому опыту и его адаптации у себя в территориях», - добавил Юрий Уткин.
© «Вечерние Ведомости»
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