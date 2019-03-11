Два пермских театральных проекта будут частично профинансированы из федерального бюджета

17:05 | 13.03.2019

Министерство культуры РФ подвело итоги конкурсного отбора региональных творческих проектов в рамках Года театра. Федеральное софинансирование — 50% — получили два пермских театральных проекта, еще 50% будут выделены из бюджета Пермского края. Так, на фестиваль моноспектаклей «MOНОfest» из бюджета России выделено 1,7 млн рублей, а фестиваль-конкурс профессиональных театров «Волшебная кулиса» получит 600 тысяч рублей.



Ранее во время открытия Года театра в Прикамье губернатор Максим Решетников подчеркнул, что каждый из 20 театров региона имеет свой узнаваемый стиль, традиции и верных зрителей. Это подтверждают, в том числе, их многочисленные награды.



Фестиваль моноспектаклей для драмы, кукольного театра, оперы и балета «MOНОfest» пройдет в Перми с 19 по 22 апреля в шестой раз. Зрителям будут представлены работы актеров и режиссеров, работающих в жанре монолога. Самым ярким и запоминающимся работам присуждаются номинации: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая актерская работа». За все время существования фестиваля в нем приняли участие 118 артистов из 40 городов России, а также гости из стран СНГ, Балтии, Франции и Голландии.



Фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров «Волшебная кулиса», который проводится с середины 1990-х годов как продолжение «Пермской театральной весны», пройдет в этом году 17-25 ноября. Фестиваль проводится раз в два года, на нем проходит смотр спектаклей со всех уголков края.