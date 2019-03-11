Во всем Пермском крае проезд можно будет оплатить банковской картой

17:02 | 13.03.2019

Прикамье станет одним из первых регионов страны, внедряющих систему безналичной оплаты проезда с зоной покрытия всего субъекта, включая межмуниципальные перевозки.



В Пермском крае подведены итоги открытого конкурса на создание Единой автоматизированной системы оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок Пермского края (далее — ЕСОП).



По итогам конкурсных процедур победителем признано ЗАО «Золотая корона». С победителем заключен контракт на выполнение работ, сумма контракта составила 23 млн рублей. Запуск «пилота» системы произойдет в Перми в мае текущего года.



Подрядчик создаст и протестирует единое программное решение для учета оплаты безналичными платежными средствами, регистрации факта проезда в общественном транспорте, а также получение полных и достоверных данных о пассажиропотоке на маршрутах регулярных перевозок Пермского края.



Ранее, тестируя систему бесконтактной оплаты проезда, губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркивал значимость налаживания работы общественного транспорта. «Транспорт должен давать другой, более высокий, уровень комфорта, — обозначил губернатор. — С точки зрения новых технологий мы пошли немного дальше, чем просто введение безналичной оплаты проезда».



Как отметили в краевом министерстве информационного развития и связи, особенность разработки системы оплаты проезда в Прикамье заключается в широте охвата: на сегодняшний день Пермский край станет одним из первых регионов страны, внедряющих систему с зоной покрытия всего субъекта, включая межмуниципальные перевозки. В год только межмуниципальные рейсы перевозят более 10 млн человек. Отметим, такая система уже внедрена в 24 городах России, готовится к сдаче – в Московской области.



Аналогичные системы, разработанные ЗАО «Золотая корона», представлены в отдельных городах 28 регионов России и Республике Казахстан (город Алматы). Выдано свыше 7,5 млн транспортных и социальных карт, ежемесячно совершается более 100 млн транзакций.



В конечном итоге ЕСОП позволит создать условия для более эффективного, конкурентоспособного, комфортного предоставления транспортных услуг, а также прозрачности транзакций пассажиров.



Более подробная информация опубликована на официальном сайте министерства транспорта Пермского края http://mintrans.permkrai.ru/about/news/5459/?sphrase_id=29633.



Отметим, ЗАО «Золотая корона» работает с 13 апреля 1995 года, основным видом деятельности ЗАО «Золотая Корона» является обработка данных, предоставление услуг по размещению информации.