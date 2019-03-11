Пермяк стал обладателем кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

15:34 | 13.03.2019

Лыжник из Перми Егор Усачев завоевал кубок России по прыжкам с трамплина. 23 и 24 марта спортсмен в составе сборной России выступит на финальных этапах Континентального кубка, который пройдет в Чусовом. Заявки на участие уже поступили от сборных Словении, Румынии, Чехии, Польши, Германии, Австрии, Финляндии, Соединенных Штатов Америки и других стран. Сборная нашей страны выступит в расширенном составе.



Одновременно с мужчинами в Чайковском пройдет финал Кубка мира среди женщин, этапы которого свяжут Свердловскую область и Пермский край. Впервые в нашей стране будет вручена главная награда у летающих лыжников — Большой хрустальный глобус. Заявки на соревнования поступили из десяти стран — от Японии до Северной Америки. Прямую трансляцию турнира смогут увидеть люди со всего мира благодаря трансляции на канале Евроспорт, в России Кубок покажет «Матч ТВ». Также трансляция пройдет на телеканале Дом.ru Гид и в эфире информационного партнера — социальной сети «ВКонтакте».