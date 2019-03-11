В Перми приостановлено аналоговое телевещание

12:27 | 13.03.2019

В Перми проводится обследование телебашни. Поэтому с 13 по 15 марта временно приостановлено аналоговое телерадиовещание.



Ведутся работы по обследованию антенно-мачтового сооружения по ул. Технической, 7 в Перми, пояснили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре. Работы предполагают отключение 13, 14 и 15 марта технических средств, задействованных в аналоговой трансляции эфирного сигнала.



График отключения и список программ – здесь: www.gorodperm.ru/upload/news/2019/03/RTRS_grafik_otkluchenii.docx.