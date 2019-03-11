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12:03 | 13.03.2019
Максим Решетников принял участие в совещании Совета безопасности России и полпреда президента РФ в ПФО
В числе глав регионов ПФО в работе совещания принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников, а также представители контрольного управления президента РФ, федеральных и территориальных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Заседание началось с обсуждения вопроса разработки дополнительных мер в сфере безопасности дорожного движения в регионах ПФО.
В 2018 году количество ДТП в округе выросло на 0,9% (до 37585). За этот период на дорогах области погибло более 3,6 тыс. человек, получили ранения 48 тыс. человек. В ДТП погибли 122 ребенка, почти 5 тыс. детей получили травмы различной степени тяжести.
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что этих жертв можно было избежать – более трети аварий в округе происходит из-за плохого освещения, разбитых дорог и отсутствия барьерных ограждений.
Одной из главных причин сложившейся ситуации полпред назвал дефицит финансирования региональных программ по повышению безопасности дорожного движения и призвал к их пересмотру и актуализации.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на важность решения вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, в майском Указе президента перед госорганами власти поставлены задачи в этой сфере.
Полпред обратил внимание глав регионов округа на необходимость разработки собственных проектов для достижения показателей федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Отметим, в Пермском крае по итогам 2018 года в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» удалось сократить долю аварийных участков на 7%, в планах на следующий год – сократить еще на 14% и довести долю дорог в Пермской агломерации в нормативном состоянии до 67%. В 2018 году в регионе направлено в 2 раза больше, чем направлялось на развитие дорожной сети в 2016 году, – 12,9 млрд рублей. Объем финансирования дорожной отрасли сохранится в ближайшие три года.
Вторым вопросом, который обсуждался на Совете безопасности, стала диверсификация производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
На территории округа более 200 оборонных предприятий, где работает около 310 тыс. человек – около 13% от общей численности сотрудников всех промышленных предприятий округа.
Наибольшее количество оборонных заводов расположено в Нижегородской, Саратовской, Самарской областях, республиках Татарстан, Башкортостан и в Пермском крае. Задачу перевести часть их производства на мирные рельсы поставил президент России Владимир Путин.
Игорь Комаров напомнил, что доля продукции гражданского и двойного назначения, выпускаемой на предприятиях ОПК, к 2020 году должна быть не менее 17%, к 2025 году достигать 30%, а еще через пять лет составить половину от общего объема.
Полпред подчеркнул, что работа по увеличению выпуска высокотехнологичной продукции предприятиями ОПК должна коррелировать с реализацией национальных проектов по ключевым направлениям развития страны, которые определены главой государства в майском Указе.
«В рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта. Необходимо обеспечить максимальное использование потенциала ОПК для этих целей», – подчеркнул Игорь Комаров.
© «Вечерние Ведомости»
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