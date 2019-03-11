Губернатор Прикамья принял участие в Совете ПФО по поддержке молодежи

11:57 | 13.03.2019

12 марта в Ижевске состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО «О реализации в регионах Приволжского федерального округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому продвижению».



В совещании приняли участие главы всех субъектов ПФО, в том числе и губернатор Пермского края Максим Решетников. Членом Совета также является главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.



Открывая заседание Совета, полпред Игорь Комаров подчеркнул, что создание эффективной системы работы с одаренными детьми и молодежью – одна из ключевых задач развития образования на 2019-2024 годы, обозначенных в Указе президента России Владимира Путина. «Достижение прорывных показателей в развитии науки и производства невозможно без обновления кадров и системной подготовки молодых специалистов. Президент Владимир Владимирович Путин поставил четкую задачу обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются», – заявил он.



Игорь Комаров отметил, что хорошо образованные и подготовленные молодые специалисты должны быть локомотивом развития России на наиболее востребованных направлениях, но для этого в регионах должны быть созданы условия, способствующие проявлению талантов и способностей молодежи.



Для этого регионам рекомендуется создать межведомственные региональные координационные советы, а также определить ответственных за ведение банка данных перспективных молодых специалистов. Кроме того, в рамках Совета подробно обсудили меры, которые позволят сократить отток перспективных кадров: это, прежде всего, постановка в регионе амбициозных целей, к решению которых можно привлекать талантливых молодых ребят.



Ранее об этом говорил и губернатор Прикамья Максим Решетников. Он отмечал, что одной из основных задач краевых властей является вовлечение молодежи во все проекты, которые реализуются в регионе, «важно, чтобы они чувствовали себя частью этих процессов, чтобы понимали: это то, что должно быть сделано вместе с ними и для них».



Отметим, в Прикамье уже ведется активная работа по созданию таких условий, чтобы талантливая молодежь могла применить свои знания и умения в родном регионе.



Так, в этом году во второй раз проведут кадровый конкурс «Молодежный резерв Прикамья», победителям которого открываются возможности по обучению, личностному и профессиональному развитию, участию в различных мероприятиях, проектах, программе наставничества, а также трудоустройства на руководящие позиции.



Также в феврале этого года состоялась четвертая по счету сессия Молодежного форума Пермского края, который собрал на своей площадке свыше тысячи человек со всего края и других регионов России. Кроме того, в рамках Молодежного форума состоялась церемония награждения одаренных детей и талантливой молодежи Пермского края «Будущее России». 104 школьника, которые стали победителями и призерами всероссийских олимпиад по разным предметам, а также крупных творческих конкурсов, получили материальную поддержку в размере от 15 до 100 тысяч в зависимости от заслуг.



Особое внимание в Прикамье уделяют и молодым спортсменам. Так, в этом году было вдвое увеличено количество стипендиатов за заслуги в спорте. Ежемесячно стипендию от министерства спорта в размере 15 тысяч рублей в Пермском крае получают 90 человек (в 2018 году их было 45), а губернаторскую стипендию «Юные спортсмены Прикамья» в размере пяти тысяч получают 250 человек (в прошлом году их было 140).