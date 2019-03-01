На лесовосстановление и обновление лесопожарной техники в Прикамье направлено свыше 107 млн рублей

18:47 | 12.03.2019

На ежегодном краевом совещании с лесничествами и лесхозами обсудили реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология» и задачи противодействия незаконным рубкам в Пермском крае.



В части восстановления лесов поставлена задача обеспечить баланс вырубки леса и его возобновления на уровне 100 %, для этого необходимо к 2024 году восстановить 49 тысяч гектаров. Свыше 57 млн рублей направлено на приобретение лесохозяйственной техники и формирование запаса лесных семян.



Ранее губернатор Максим Решетников говорил о том, что в крае постоянно ведется активная работа по лесовосстановлению: обновляется лесопожарная техника и оборудование, внедряются новые технологии.



Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко в свою очередь отметил значимость участия в проекте «Сохранение лесов» лесхозов и арендаторов лесных участков. «Благодаря слаженной работе Пермский край – один из немногих регионов, в 2018 году выполнивших лесовосстановительные работы на 104%. В крае имеется 11 государственных лесных питомников для выращивания посадочного материала и 16 частных у арендаторов. В предыдущий год было выращено порядка 15 млн саженцев», – подчеркнул глава министерства.



Также в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на обновление лесопожарной техники выделено 49,9 млн рублей. За счет федеральных средств парк пополнится на 7 единиц.



Особое внимание на совещании было уделено противодействию незаконной заготовке древесины. С 2019 года в силу вступили региональные изменения в части работы директоров лесничеств. Сейчас они наделены правом рассматривать административные дела за нарушения в работе пунктов приема-отгрузки древесины.



Кроме того, в рамках мероприятия состоялось награждение более 20 работников лесной отрасли. Им вручили благодарственные письма, почетные грамоты и нагрудный знак отличия Рослесхоза. Нагрудный знак отличия «Почетный работник лесного хозяйства» был вручен специалисту минприроды Прикамья Юлии Васильевой и замдиректора Чусовского лесничества Любови Кожемякиной. Начальник управления лесного учета, планирования и лесоустройства минприроды Валерий Аристов, директор Чусовского лесничества Андрей Баша, лесничий Сосновского участкового лесничества Алексей Бабкин и сотрудники минприроды Пермского края Наталья Пелевина и Аркадий Фомин были отмечены знаками отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России».